أشار رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "لن نستطيه الحد من عدد إصابات ​الكورونا​ ​الجديدة​ الا بعد ضبط الحركة في البلد ووقف حركة الدخول برا بحرا وجوا من الدول الموبوءة"، متسائلا:"شو ناطرين؟ تيصير فينا متل غيرنا؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل عن تفشي الكورونا: شو ناطرين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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