صونيا خوري: لا يوجد حتى اللحظة قرار بإعطاء افادات مدرسية

أكدت مديرة وحدة إدارة ومتابعة برنامج التعليم الشامل في ​وزارة التربية​ اللبنانية، صونيا خوري، في حديث تلفزيوني، انه "لا يوجد حتى اللحظة قرار بإعطاء افادات مدرسية، والوزارة تقوم بدراسة كافة التدابير والخيارات"، مشيرة الى انه "ليس بالضرورة اعتبار ان الطالب الذي يدرس ب​المدارس الرسمية​ لديع فروقات من الناحية الدراسية مع ​المدارس الخاصة​ بل يوجد العديد من المدارسة لديها القدرة على توصيل الدروس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والانترنت ونحن طلبنا هذا الامر مع مراعات وضع الاهل، واذا استمر الوضع على ما هو عليه، فوزارة التربية ستتخذ بعض الاجراءات الاضافية"، موضحة ان "​وزارة الصحة​ فقط هي لها الحق بإعطاء اجابة عن اعلان ​حالة الطوارئ​، وبظل عدم وجود علاج فعال لهذا الفيروس، يجب الذهاب نحو ​الوقاية​".

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