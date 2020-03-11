المجلس الوطني للاعلام: إعلان MTV حالة الطوارئ يرفع من مخاوف اللبنانيين ونتمنى تصحيح الخطأ

أشار ​المجلس الوطني للاعلام​ المرئي والمسموع في بيان له إلى أنه "فوجىء رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ​عبد الهادي محفوظ​ بإعلان مؤسسة أم تي في التلفزيونية ​حالة الطوارئ​ في ​لبنان​، وهو اعلان يرفع من وتيرة مخاوف اللبنانيين وقلقهم على مستقبلهم ومستقبل البلد، علما بأن وظيفة الاعلام هي ​البناء​ وتشكيل شبكة أمان للوضع الداخلي، وهذا ما كان يتوخاه رئيس المجلس الوطني للاعلام من رئيس مجلس ادارة "أم تي في" ​ميشال المر​، الذي تربطه به علاقة ود".

وتمنى محفوظ "أن يبادر المر إلى تصحيح هذا الخطأ، الذي وقعت فيه المؤسسة، خصوصا أن إعلان حال الطوارىء محصور ب​الحكومة​، وهي في غير وارد هذا الامر، حيث تنتظر التلاقي بين الدعم الخارجي والداخلي لسعي رئيس الحكومة الدكتور ​حسان دياب​ إلى ايجاد المخارج الواقعية للازمة اللبنانية المعقدة، وهو ما فتىء يطمئن اللبنانيين إلى أن ​المستقبل​ واعد بتضامن أبناء الوطن جميعا وجدية الخطوات التي تتخذها الحكومة".