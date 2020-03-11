مستشار وزير الصحة: علينا جميعاً أن ندعم وزارة الصحة في مساعيها لمواجهة كورونا

أشار مستشار ​وزير الصحة​ رياض فضل الله، إلى أن "الفحص المخصص لتحديد إمكانية الإصابة "كورونا"، متوفر في 4 مستشفيات جامعية ومستشفى خاص، وبسعر 150 ألف ليرة لبنانية"، لافتاً إلى أن "من يشك بإمكانية إصابته بالفيروس يمكنه الذهاب إلى الطبيب، الذي بدوره يقرر إن كان بحاجة إلى إجراء هذه الفحوصات. وإن كانت حالته ايجابية، يتم الاتصال ب​الصليب الأحمر​ ويأتون به إلى المستشفى".

ولفت فضل الله إلى أن "حالة الهلع في مستشفى رفيق الحرير الحكومي وفي الطوارئ، تتسبب لنا بضغط كبير، كذلك كثرة الاتصالات والمراجعات الناجمة عن الهلع". وأوضح أنه "إذا أراد الناس أن يهلعوا فليقوموا بذلك، ولكن نحن لن نهلع".

كما أشاد المستشار بالعمل الرائع الذي تقوم به البلديات، عبر تقليص الدوائر والحرص على الالتزام بالعزل المنزلي الذي بات اليوم إلزامياً".

وأوضح أن "اليوم هناك راية اسمها "وباء كورونا" يجب علينا جميعا أن نتوحد حولها وأن ندعم وزارة الصحة عبر جميع الفاعليات الدينية والسياسية والاجتماعية، لتنمية حس العزل المنزلي والوقاية"، لافتاً إلى أن "هذه فرصة حقيقة لتنوحد، وننسى كل السلبيات التي لدينا، وكل المشاكل بيننا".