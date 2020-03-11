شعبان: اتفاق موسكو هو ملحق ثالث لما حصل في استانة

أعلنت المستشارة السياسية والاعلامية في ​الرئاسة السورية​ ​بثينة شعبان​، في حديث تلفزيوني، ان "اتفاق ​موسكو​ هو ملحق ثالث لما حصل في استانة، وسوريا مرتاحة للإتفاق لأنه يكافح الإرهاب ويحقن الدماء ويحرر مناطق اضافية"، مشيرة الى ان "​الجيش السوري​ حرر في الأسابيع الاخيرة أكثر من الفي كلم2 من ​الأراضي السورية​ وأوقع خسائر للمسلحين والاتراك، واتفاق موسكو ينص على تحرير مناطق إضافية مثل أريحا وجسر الشغور".

ولفتت شعبان الى ان "القيادة السورية في تنسيق دائم مع الحلفاء سياسياً وعسكرياً وفي التفاصيل كافة"، موضحة ان "طابور خامس يشكك دوماً بالأصدقاء والحلفاء لأهداف معادية لسوريا، والعلاقة بين ​طهران​ ودمشق تاريخية واستراتيجية وسيادة سوريا أولوية بالنسبة ل​إيران​ و​روسيا​"، موضحة ان "وزير المخابرات المصري عباس كامل حضر الى دمشق على رأس وفد والتقى المسؤولين السوريين".