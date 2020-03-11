سكرية حذر من دخول بعض المختبرات ذات السوابق على خط فحص الكورونا

حذر رئيس الهيئة الوطنية الصحية اسماعيل سكرية من امكانية دخول بعض المختبرات ذات السوابق على خط فحص PCR للكورونا باغراء تسعيرة مخفضة ، والتي كانت تعطي نتائج مطمئنة لفيروسات الكبد B&C كما السيدا ، تاركة حامليها للتحرك " قنابل اجتماعية موقوتة " ، داعيا الى " تشديد الرقابة عليها والتشدد في محاسبة من يتورط بهكذا اعمال " جرمية " تهدد صحة المواطن والوطن".
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