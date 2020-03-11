سكرية حذر من دخول بعض المختبرات ذات السوابق على خط فحص الكورونا

حذر رئيس الهيئة الوطنية الصحية ​اسماعيل سكرية​ من امكانية دخول بعض المختبرات ذات السوابق على خط فحص PCR للكورونا باغراء تسعيرة مخفضة ، والتي كانت تعطي نتائج مطمئنة لفيروسات ​الكبد​ B&C كما السيدا ، تاركة حامليها للتحرك " قنابل اجتماعية موقوتة " ، داعيا الى " تشديد الرقابة عليها والتشدد في محاسبة من يتورط بهكذا اعمال " جرمية " تهدد صحة المواطن والوطن".

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