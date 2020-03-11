الخارجية الإيرانية: لا يفترض أن نرد على كل ادعاء تطرحه الوكالة الذرية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، أنه "ليس من المفترض أن تجيب ​طهران​ على كل ادعاء وسؤال لا أساس له تطرحه ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​"، مشدداً على ان "لبلاده أكثر أنواع التعاون التقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس من المفترض أن تدعي على إيران"، موضحاً أن "إطار تعاون إيران مع الوكالة محدد، إلا أنه على الوكالة الدولية الأخذ في الاعتبار سمعتها ومصداقيتها، وأن أي ادعاء فارغ يطرحه أي نظام وفرد لا ينبغي أن يكون أساسا للسؤال من قبل الوكالة".

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