مدير التفتيش بالضمان الاجتماعي: الضمان بحاجة لبرامج معلوماتية تؤدي لمكننة شاملة

أكد مدير التفتيش والمراقبة في الضمان الاجتماعي غازي قانصو، في حديث تلفزيوني، "وجود توصيف وظيفي ضمن انظمة الضمان الاجتماعي، وهي مفصلة تماماً عن كل الوظائف والتوصيفات وتطوير هذا الامر لا بد منه مع مواكبة العصر الحديث والزمان، والضمان يحتاج الى برامج معلوماتية تؤدي الى مكننة شاملة، وحصل خطوات جداً مهم على هذا الصعيد، ولكن لم نصل الى الدرجة المطلوبة، ويوجد مديريات لم تصل اليها المكننة"، مشيراً الى ان "المكننة تؤدي الى عدم حدوث اي خطأ ولكن هذا الامر يعود الى ضورة وجود موارد بشرية ايضاً، اضافة الى تدريب هذه الموارد على استخدام المككنة، لذا فإن كل الامور مترابطة مع بعضها".
وأسف قانصو، لـ"وجود بعض الموظفين في المؤسسات غير مصرح عنهم في الضمان، ولطالما مديرية التفتيش شددت على ضورة ان يقوم اصحاب العمل بالتصريح عن الموظفين، ورب العمل ملزم بإدخال موظفيه الى الضمان خلال الايام الاولى لبداية العمل، وان لم يتم التسجيل يكون صاحب العمل قد وقع في مخالفة قانونية".
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