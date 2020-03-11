السلطات العراقية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات العراقية، في بيان، عن "تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في العراق إلى 8، فضلًا عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 68 حالة".
هذا، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، أن "فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة في العالم"، كاشفة عن "اصابة 118000 شخص بالفيروس في 114 دولة، فضلاً عن ووفاة 4291 شخصاً بالمرض".
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