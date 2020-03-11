التجارة الكويتية تحظر تصدير المنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية خارج البلاد

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان، قراراً وزارياً "بحظر تصدير كافة أنواع السلع و​المنتجات الغذائية​ والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية خارج البلاد، إلا بموافقة مسبقة من الوزارة التجارة".

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "القرار الذي اتخذته الحكومة، يأتى ضمن الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد".

وفى السياق، أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتثبيت أسعار كل أنواع السلع الغذائية، مشيراً إلى أن "الأسعار السائدة حاليا تمثل الحد الأعلى لها، ولا يسمح بتجاوزها".