الحكومة السعودية: تعليق عروض الأفلام في صالات لمكافحة انتشار فيروس كورونا

أعلنت ​الحكومة السعودية​ عن "تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر كإجراء احترازي لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ في البلاد". بدوره أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الصحة السعودية​، محمد العبد العالي، "أن هناك ما يقارب 2500 حالة في العزل المنزلي خضعوا لإجراءات العزل المنزلي تحسبًا لاحتمال إصابتهم بالفيروس"، مشيراً الى ان "ثلث الحالات المصابة بالفيروس تم رصدها استباقيًا".

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