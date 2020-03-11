أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في كلمة له، ان "هناك شخصين فقط يصفان المجموعات التي تعمل مع ​تركيا​ في ​سوريا​ بالإرهابيين، والحديث يدور عن ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ ورئيس "حزب الشعب الجمهوري" وزعيم المعارضة في تركيا، ​كمال قليجدار أوغلو​"، معتبراً أنه "منذ الآن بدأ خرق وقف ​إطلاق النار​ بإدلب ولو بشكل بسيط، وننتظر من ​روسيا​ اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذا الأمر"، مهدداً بـ"عدم الاكتفاء بالرد المماثل على أصغر هجوم قد تتعرض له نقاط المراقبة التركية في سوريا، بل الرد بقوة أكبر".

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كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: سنرد بقوة على أصغر هجوم قد تتعرض له نقاط المراقبة التركية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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