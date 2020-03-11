سانا: عدوان جوي على منطقة جنوب شرق البوكمال قرب الحدود السورية العراقية

افادت وكالة "سانا" السورية عن "عدوان جوي على منطقة جنوب شرق ​البوكمال​ قرب الحدود السورية العراقية بريف دير الزور الجنوبي الشرقي". إضغط للمزيد

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