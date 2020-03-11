الهيئة الروسية المُكلفة بملف كورونا تصدر توصيات بحظر التجمعات العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

أصدرت الهيئة الروسية المُكلفة بالتعامل مع ملف كورونا، اليوم الأربعاء توصيات للسلطات الاتحادية والمحلية بحظر التجمعات العامة للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي الجديد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها الالكترونية عن الهيئة قولها في بيان إن السلطات التنفيذية الاتحادية والمحلية تسلمت توصيات بخفض عدد التجمعات العامة بما في ذلك في المراكز التجارية والأحداث الرياضية والفعاليات الثقافية والترفيهية .

كانت الهيئة الروسية المُكلفة بملف فيروس كورونا أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء تسجيل 8 حالات ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 28 حالة ، موضحة أن جميع الحالات المُسجلة زرات إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت روسيا في وقت سابق اليوم إنها ستعلق معظم الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا.