إحالة أوراق مسجل خطر للمفتي بتهمة قتل مُدرسة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

قررت محكمة جنايات قنا، إحالة أوراق مسجل خطر، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، بتهمة قتل معلمة بعد محاولة اغتصابها داخل سنتر دروس خصوصية خاص بها بعد انصراف الطلاب، صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمود دسوقي، وشريف عفت مصطفى، بأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء معتمد.

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر 2018، بعد أن عثر عدد من الأهالي على جثة ميرفت محمد، 50 سنة، معلمة فلسفة بقنا، مقتولة بعدة طعنات نافذة، داخل سنتر دروس خصوصية ملكها.

كشفت تحريات فريق من البحث الجنائي، أن مرتكب الجريمة "أحمد.ص.ر" 27 سنة، مسجل خطر، مقيم بمنطقة الحصواية بمدينة قنا، وأنه تسلل إلى سنتر القتيلة من سطوح مبنى مجاور، وبمجرد دخوله المنزل شاهدته المجنى عليها فقام بتقييدها، وعندما حاول اغتصابها ازدادت مقاومتها له حتى سدد لها عدة طعنات نافذة في الرأس أودت بحياتها.