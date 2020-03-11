"عزل الأعمدة قبل الأمطار".. كيف استعد فنيو الكهرباء بحي الجيزة لموجة الطقس السيئ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود عبدالرحمن:

على رصيف المشاة بشارع شهاب بمنطقة المهندسين بالجيزة؛ قام فنيو الإنارة بحي العجوزة، بفحص أعمدة الكهرباء، والتأكد من غلق أبوابها، وعزل الكابلات والأسلاك المكشوفة، ليبدأ خلفهم عمال الحي بلف لاصق مصنوع من البلاستيك، كإجراء وقائي، قبل موجة الطقس السيئ غدًا الخميس.

أشرف حسين، الذي يعمل فني إنارة بحي العجوزة، يقول إن الهدف من عزل أعمدة الإنارة، عدم كهربة المارة، بعد سقوط الأمطار، كما حدث قبل ذلك "في ناس ماتت الشتا ده، لما مية المطر نزلت على الأعمدة، كان أي حد يلمسها يتكهرب"، وجاءت لنا تعليمات من محافظة الجيزة، بعزل جميع الأعمدة وخاصة المكشوفة أو التي سرقت أبوابها.

وصلنا منذ أيام خطاب من مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، يؤكد تعرض البلاد لأمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة، يقول أحمد صابر وكيل إدارة الإنارة بحي الجيزة، قبل أن يُضيف بقوله: "الأمطار ممكن تصل لحد السيول في بعض المحافظات، عشان كده اتحركنا بعد التنسيق والتواصل مع شركة الكهرباء".

يوضح صابر أن هذه الإجراءات الوقائية لا تقتصر على أعمدة الإنارة فقط، إنما تمتد إلى غُرف وكبائن الكهرباء في جميع شوارع الحي، سواء الرئيسية أو الفرعية أو حتى الممرات بين العمارات والأبراج، خاصة في المناطق الشعبية، التي تُعتبر أكثر عرضة لهذا النوع من الحوادث الصعق بالكهرباء، بسبب سرقة أبواب أعمدة الإنارة المتكررة بهذه المناطق.

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حوادث الصعق الكهربائي التي تسببت فيها أعمدة الإنارة، تكررت هذا الشتاء في عدة محافظات، وراح ضحيتها مواطنين، آخرهم طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 10 سنوات، لقت مصرعها بمدينة العاشر من رمضان نهاية أكتوبر الماضي، عقب ملامستها عمود إنارة، وفي نفس الشهر لقت فتاة أخرى مصرعها بعد صعقها بالكهرباء بالبحيرة، تكررت الواقعة مع طالبة وطالب بمحافظتي الغربية والشرقية في ذات التوقيت ولنفس السبب.

ولم يقتصر الضحايا على البشر، ففي محافظة المنوفية نفَقْ حمار صعقًا بكهرباء عمود إنارة بقرية "جزيرة الحجز" يناير الماضي، عقب هطول الأمطار ونجاة صاحبة من الموت، ونفَقْ كلب بنفس الطريقة في الشهر ذاته بحي الدقي بالجيزة.

"بنعمل جولات يومية بس قبل الأمطار الشغل بيكون مكثف"، تؤكد إلهام عبدالدايم مدير إدارة الإنارة بحي العجوزة، موضحة أن نفس الدوريات والحملات تتم بصفة دائمة: "أيام الأمطار بيكون في غرفة عمليات في الحي لمتابعة ما يحدث، ومثلها غرفة مركزية في ديوان المحافظة، ويتم التنسيق بين الاثنين خاصة في حالة الطوارئ للتأكد من عدم تعرض أي مواطن للخطر.

تمتد الإجراءات الوقائية التي يقوم بها عمال الحي إلى التعامل مع كابلات الكهرباء غير المغطاة، تجنبًا لتكرار الحوادث السابقة "الكابلات المكشوفة لو حد لمسها وهي عليها مية ممكن يموت"، لذا يتم الحفر للكابلات المكشوفة ودفنها، كما يقول أحمد صابر وكيل إدارة الإنارة بالحي، الذي يقود فريق مكون من 3 عمال و4 فنيين، ويتولى مع فريقه مسح منطقة جغرافية محددة ضمن نطاق الحى يوميًّا.