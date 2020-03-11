فرنسا تطلق "يومًا وطنيًا" لإحياء ذكرى شهداء الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

شارك العاهل الإسباني الملك فيليب السادس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، فعاليات "أول يوم وطني" لإحياء ذكرى شهداء الإرهاب في البلاد.

وقال الملك أمام شخصيات مهمة وممثلي الأجهزة الأمنية وخدمات الإنقاذ في "ساحة تروكاديرو" بالعاصمة الفرنسية باريس: "هذا يوم قريب من قلوبنا".

وكان تم تحديد الحادي عشر من مارس من كل عام في الأساس يوما لضحايا الإرهاب في أوروبا، وهو نفس اليوم الذي ضربت فيه تفجيرات إرهابية محطة قطارات ركاب في العاصمة الإسبانية مدريد في عام 2004، والتي راح ضحيتها 193 شخصا.

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وقال ماكرون: "لن نتخلى عن الحرية، حرية أن تؤمن أو لا تؤمن... لن نتخلى عن المساواة، المساواة بين الرجل والمرأة... لن نتخلى عن شئ لأن أطفالنا وأصدقاءنا ومواطنينا ماتوا من أجل ذلك."

وقتل أكثر من 230 شخصا في هجمات إرهابية ضربت فرنسا في عامي 2015 و2016، وأعلن تنظيم (داعش) مسؤوليته عن معظمها. وقتل 18 آخرون في سلسلة من الهجمات التي شهدتها البلاد منذ ذلك الحين.

وأوضح ماكرون أن بلاده شاركت في القضاء على داعش في العراق وسورية.