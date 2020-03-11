قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستوقف كل رحلات الطيران والسفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف دياب، أن لبنان قرر كذلك منع دخول المسافرين من فرنسا ومصر وسوريا والعراق وإسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا.
وأشار إلى أن أمام المواطنين اللبنانيين والدبلوماسيين وموظفي المنظمات غير الحكومية أربعة أيام للعودة إلى لبنان.
وتابع قائلا "إن عددا من الإجراءات سيتم اتخاذها لإغلاق الأماكن العامة مثل المراكز التجارية والمطاعم، محذرا من التجمعات العامة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنتالصحة اللبنانية عن ارتفاع العدد العام للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 61، موضحة أنه تم تشخيص 52 منها في مستشفى رفيق الحريري و9 حالات في المستشفيات الجامعية.
كما رصدت الوزارة حالة وفاة ثانية سجلت لدى مريض في العقد السادس من عمره كان مصابا بمرض مزمن.
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت اليوم فيروس كورونا وباء عالميا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء لبنان يعلن وقف الرحلات مع دول تفشي فيها كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.