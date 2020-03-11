رئيس وزراء لبنان يعلن وقف الرحلات مع دول تفشي فيها كورونا

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستوقف كل رحلات الطيران والسفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف دياب، أن لبنان قرر كذلك منع دخول المسافرين من فرنسا ومصر وسوريا والعراق وإسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وأشار إلى أن أمام المواطنين اللبنانيين والدبلوماسيين وموظفي المنظمات غير الحكومية أربعة أيام للعودة إلى لبنان.

وتابع قائلا "إن عددا من الإجراءات سيتم اتخاذها لإغلاق الأماكن العامة مثل المراكز التجارية والمطاعم، محذرا من التجمعات العامة".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت

الصحة اللبنانية عن ارتفاع العدد العام للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 61، موضحة أنه تم تشخيص 52 منها في مستشفى رفيق الحريري و9 حالات في المستشفيات الجامعية.

كما رصدت الوزارة حالة وفاة ثانية سجلت لدى مريض في العقد السادس من عمره كان مصابا بمرض مزمن.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت اليوم فيروس كورونا وباء عالميا.