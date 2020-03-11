ترامب : أنا مستعد تماما لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة في التعامل مع كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده هى أعظم دولة في العالم ولديها أفضل العلماء والأطباء والممرضين وأخصائي الرعاية الصحية.
وأضاف ترامب في منشور له عبرموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «إنهم أشخاص رائعون يقومون بأشياء هائلة كل يوم. معا نضع في السياسة العامة خطة لمنع والكشف عن وعلاج وإنشاء لقاح ضد فيروس كورونا لإنقاذ الأرواح في أمريكا والعالم. أمريكا سوف تنجزها!».
وذكر أنه مستعد «تمام الاستعداد لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد».
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