فرنسا تعلن عن 15 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة في البلاد بسبب فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 48 حالة.
وأكد وزير الصحة أوليفيه فيران، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بكورونا في البلاد وصل إلى 2281 شخصا، مشيراإلى أن 105 مصابين في حالة خطرة وموجودون في العناية المركزة.
وأضاف أن السلطات قررت تطبيق الإجراءات الاحترازية في منطقتين أخريين في البلاد، هما جزيرة كورسيكا والمنطقة المحيطة بمدينة مونبلييه. وعلى وجه
وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بنحو 500 شخص خلال يوم واحد.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا "وباء عالميا"، اليوم الأربعاء، فيما بلغ عدد المصابين حول العالم أكثر من 119 ألف شخص، وعدد الوفيات نحو 4300 حالة.
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