تونس تعلن شفاء أول مصاب بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم الأربعاء، عن شفاء أول مصاب بفيروس "كورونا" فى تونس، مشيرًا إلى أنه سيظل تحت العناية الطبية.

وأكد المكي أنه رغم تسجيل إصابة سابعة في تونس بالفيروس، اليوم الأربعاء، إلا أنه لا يوجد على الأراضى التونسية سوى 5 مصابين نظرًا لتعافى أول مصاب ومغادرة الثاني نحو فرنسا.

وأعلنت الحكومة التونسية تأجيل جميع المنافسات الرياضية الدولية والقارية والإقليمية المقرر إقامتها في تونس إلى مواعيد لاحقة بسبب فيروس كورونا، وأوضحت وزارة الرياضة التونسية -في بيان اليوم الأربعاء- أنه تم تأجيل

جميع المنافسات الرياضية المقرر إقامتها في تونس إلى مواعيد لاحقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أوضحت في وقت سابق اليوم أن فيروس كورونا هو وباء عالمي.

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وأعلنت المغرب عن الإصابة السادسة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل

وباء، وأضاف خلال مؤتمر صحفى "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات "اللازمة"، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء"

و أكد مدير منظمة الصحة العالمية، على أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين.



وأضاف مدير المنظمة، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا، أن الأسابيع المقبلة تشهد زيادة في عدد الحلالات والوفيات والبلدان التي تتضرر من فيروس كورونا، مضيفا ان ونشعر بالقلق لبالغ على وتيرة الانتشار للفيروس على دول العالم.



وتابع أن على كل قطاعات والأفراد في بمواجهة فيروس كورونا، وعلى جميع البلدان مشاركة أجهزة الدولة بالكامل للحد من انتشار الفيروس.