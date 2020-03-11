توجيهات الرئيس العام لمعهد الحرم المكي بتفعّيل منصة التعليم عن بُعد

فعّل معهد الحرم المكي الشريفمنصة للتعليم عن بُعد، وذلك بعد توجيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتفعيل التعليم عن بُعد لطلاب المعهد، وذلك لاستمرار التعليم وتقديم الدروس لهم حفاظاً على سلامتهم بعد الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا.
وأوضح فضيلة وكيل معهد الحرم المكي الشريفللشؤون التعليمية الشيخ محمد بن مطاعن الحكمي بأن إدارة المعهد عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات من أجل وضع الخطط اللازمة لتفعيل التعليم عن بُعد، وذلك بوضع فصول افتراضية مباشرة ودروس مسجلة من خلال المنصة التعليمية كلاسيرا، تتيح للطلاب الاستماع للدروس المسجلة ومناقشة المعلم عبر البث المباشر، كما تتيح لمعلمي المعهد رفع الواجبات الإلكترونية ونشرها عبر المنصة للطلاب.
ودشنت إدارة معهد الحرم المكي الشريفرقماً للدعم الفني من أجل الإجابة على التساؤلات وتقديم المساعدات التقنية والفنية عن طريق تطبيق واتساب (0125741162).
وتتقدم إدارة معهد الحرم المكي الشريفبوافر الشكر وخالص الدعاء لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لما يخدم العلم وطلابه.
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