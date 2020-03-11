بسبب كورونا.. السعودية تعلق عروض الأفلام في دور السينما حتى إشعار آخر

علقت الحكومة السعودية عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد. Advertisements وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة أعلنت اليوم الأربعاء «تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر» بسبب فيروس كورونا. أعلنت اليوم الأربعاء «تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر» بسبب فيروس كورونا. وأردفت الوكالة أن هذا الإجراء جاء «وفقا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره وحرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم».

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