خبير أمريكي: اقتصاد الولايات المتحدة في حالة ركود فعلي بسبب كورونا

رجح الخبير الاقتصادي الأمريكي ألان بلايندر، أن تكون الولايات المتحدة قد دخلت بالفعل إلى مرحلة الركود الاقتصادي بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد.



وأشار بلايندر وهو النائب السابق لرئيس البنك

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - في تصريح اليوم الأربعاء - إلى أن هذه الحالة ربما بدأت مع بداية شهر مارس الجاري، لافتًا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أشهر حتى تكشف الأرقام ذات الصلة، والتي تؤكد ذلك ولكنها لن تكون مفاجئة.

ويصف خبراء الاقتصاد حالة الركود بحدوث نتائج سلبية في معدلات النمو الاقتصادي على مدى ربعين متتالين من العام، كما يوضع في الاعتبار حدوث تغيرات جذرية في معدلات البطالة.