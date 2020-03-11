السعودية تعلن تعافي أول حالة من المصابين بكورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الحالة هي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابعت الوزارة أنه "اُستُكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية، وأثبت الفحص المخبري خلو المواطن من الفيروس".

وأشارت الوزارة إلى أن "المواطن يتمتع حاليا بصحة جيدة، ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي".

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كما جدّدت وزارة الصحة السعودية التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع الرقم 937 بهذا الخصوص.

وكانت المملكة قررت وقف الرحلات الجوية والبحرية بينها وبين الدول

المذكورة، باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى "كورونا".

وقررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق، ودول أخرى، وأوضحت الداخلية السعودية أن القرار صدر وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد ومنع دخوله وانتشاره.