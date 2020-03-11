وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد العثيمين دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود حكومة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب، مجددا الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين بشدة كل أعمال الإرهاب والتطرف العنيف، بجميع أشكالهما ومظاهرهما.
كانت هذه تفاصيل خبر التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.