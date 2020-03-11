مشاريع للصيانة وتهيئة حدائق وملاعب بمحايل

تسلّم رئيس بلدية محايل‬ سعيد آل مصمع، تقريرا مفصلا عن إنجازات وأنشطة وبرامج إدارة الخدمات ‬لـ2019. ‏وقدّم التقرير مديرُ إدارة الخدمات البلدية عبدالرحمن عائض الأسمري، والذي شمل أعمالَ وإنجازات أقسام: النظافة، والتشغيل والصيانة، والكهرباء والحدائق والتجميل، والأمن والسلامة، وتجهيز ونقل الموتى، ومشاركة الإدارة في تنفيذ عدد من المبادرات والشراكات المجتمعية مع بعض الجهات الحكومية في المحافظة.

مشاريع الصيانة

شمل التقرير السنوي عددا من مشاريع الصيانة، المتمثلة في صيانة الحدائق العامة وتهيئتها، مثل: حديقة كوبري الشعبين، بجوار النافورة، وحديقة الشعبين بجوار البنك الأهلي، وحديقة شرق البلدية، وإعادة تأهيل 125 ألف متر مربع من العشب الصناعي بحدائق المحافظة، وزراعة 3160 شجرة منوعة في الشوارع والحدائق، وزراعة 60 ألف وردة منوعة في الشوارع الرئيسية، وصيانة الجزيرة الوسطية في مثلث الريش، وصيانة الشلالات والدوارات والنوافير، كما أنتج مشتل البلدية 70 ألف شتلة بين شجيرات وورد لأكثر من 20 صنفا، تتم زراعتها في حدائق وشوارع المحافظة. كما شمل التقرير مشاريع صيانة 3 ملاعب، وتصريف مياه الأمطار في الجادة والشوارع المجاورة لها، وفتح شارع الخمسين جنوب الحديقة القديمة حتى حديقة الملك سلمان، وإعادة تأهيل وتطوير ملعب البلدية الكبير، وتسوية مطلات ومساحات بجوار سد وادي مرة في بللحمر، وصيانة عدد من معدات وآليات ومركبات البلدية، وصيانة ألعاب الأطفال في الحدائق العامة، وإعادة تأهيل المطبات في عدد من الشوارع وفق المواصفات المعتمدة، وتجهيز موقع مهرجان «محايل أدفأ»، وفتح طرق المحافظة والمراكز التابعة لها المتأثرة جراء هطول الأمطار والسيول.

معالجة التشوه البصري

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شمل التقرير رفع 302682 طنا من النفايات خلال العام الماضي في المدينة والمراكز التابعة لها والأحياء والقرى، وشفط مياه الأمطار في شوارع وأحياء المحافظة، وتنظيف الأراضي الفضاء، ومعالجة التشوه البصري، وصيانة 17000 فانوس إنارة، و91 كابينة إنارة، واستبدال 1131 عمود إنارة تالفا، و773 قاطعا رئيسيا وفرعيا، وتركيب 337 عمودا جديدا، و45000 متر طوليا من ليّات الزينة، وعوازل من الفايبر على أعمدة الإنارة بارتفاع مترين للحماية من الصعق الكهربائي. وتطرق التقرير إلى مشروع أعمال الحراسات الأمنية، والذي يبدأ العمل قريبا ويشمل جميع مرافق البلدية، بطاقة تقدر بعدد 80 حارس أمن، و14 سيارة دورية للمتابعة الميدانية لـ5 سنوات، كما عالجت عمليات بلدية محافظة محايل خلال نظام البلاغات الموحد «940»، حوالي 5012 بلاغا متنوعا خلال العام الماضي، وتجهيز ونقل ودفن 35 جثة خلال العام الماضي، ورفع 800 مركبة تالفة من شوارع المحافظة ضمن حملة البلدية في إزالة المخلفات، ومحو آثار الملوثات البصرية والبيئية.

15 مبادرة اجتماعية

أوضح التقرير مشاركة إدارة الخدمات في 15 مبادرة اجتماعية ووطنية مع عدد من الجهات الحكومية، منها: مبادرات عسير أجمل، وعون للزائر، وحسن الوفادة، والمشاركة في مكافحة الجراد، ومبادرات حاويات الكتب الدراسية، وحديقتي مسؤوليتي، ومشاركات مجتمعية مع إدارة التعليم في عدد من المدارس، وإدارة مكافحة المخدرات، كما استفادت عدد من الجهات الحكومية والخيرية من المركز الحضاري وملاعب البلدية، في إقامة بعض الفعاليات والندوات والمحاضرات والأنشطة الرياضية والترفيهية، واستفاد عدد من المواطنين من مراكز الأحياء في إقامة العزاء، وبعض الفعاليات الخاصة بالأهالي.