السفير البريطاني يطلع على مساعدات المملكة لـ47 دولة

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في مقر المركز بالرياض أمس، السفير البريطاني لدى المملكة، نيل كرومبتون.

واطلع السفير البريطاني -خلال اللقاء- على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في 47 دولة حول العالم، خصوصا اليمن، والبرامج الإغاثية التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية.

كما ناقش الجانبان الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والعلاقات الإستراتيجية العميقة، التي تجمع بين المركز ووزارة التنمية البريطانية، وسبل تعزيزها. وأبدى السفير كرومبتون إعجابه بالمستوى المتطور للمركز، وعمله المتواصل لإغاثة المتضررين في أنحاء المعمورة.

سلال

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، 436 سلة غذائية في مناطق «شاتا، مدهبوه، لوحص، ديشص، كوده، منودب، حمره، مطره»، بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 2616 فردا.

جراحات

أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز، أول من أمس، 17 عملية جراحية، منها 12 حالة مسالك بولية، و5 حالات جراحة عامة للأطفال، وذلك في اليوم الثالثن ضمن حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال بمدينة سيئون في اليمن.

تمور

وزّع المركز 3325 كرتونا من التمور في محافظتي حضرموت والمهرة، إذ جرى توزيع 3125 كرتونا في مديرية ثمود بمحافظة حضرموت، و200 كرتون في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفادت منها الأسر من ذوي الاحتياجات الخاصة، والنازحين والمتضررين وأسر الشهداء.

مساعدات

سقطرى وسيئون

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436

سلة غذائية

2616

مستفيدا

17

عملية جراحية

12

حالة منها مسالك بولية

5

حالات جراحة عامة للأطفال