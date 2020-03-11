العراق: سقوط 10 صواريخ كاتيوشا على معسكر يستضيف قوات أميركية قرب بغداد

ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة مساء اليوم (الأربعاء) أن 10 صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي الذي يستضيف قوات أميركية شمال بغداد دون وقوع إصابات.



وجاء في البيان: «عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي من دون خسائر، وتم العثور على سيارة نوع (كيا) تحمل منصة صواريخ فيها ثلاث صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية».



والهجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أميركية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.