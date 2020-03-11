كورونا: الوفيات بإيران ترتفع إلى 354 شخص والكويت تعلق رحلات الطيران وقطر تسجل 238حالة

أعلنت إيران الاربعاء عن 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية خلال ثلاثة أسابيع منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "بناء على نتائج فحوص مخبرية جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة".



وأضاف "مع الأسف في الساعات ال24 الماضية، وردتنا تقارير عن 63 وفاة وصار إجمالي عدد الوفيات 354 شخصا" من جراء الفيروس.



وأعلنت طهران عن أكبر عدد من الإصابات الجديدة مع 256 حالة. وتلي طهران محافظة أصفهان مع 170 حالة وسنمان إلى الشرق من طهران مع 63 حالة.



ولم تفرض إيران إجراءات حجر، لكن السلطات تدعو المواطنين تكرارا لتجنب السفر. وأغلقت المدارس والجامعات كما عمدت إلى إغلاق فنادق ومراكز أخرى لاستقبال السياح لثني الناس عن السفر.



وقال جهانبور إن عدد الإصابات لا يزال في ارتفاع وأن إيران لن "تحتفل بنهاية فيروس كورونا المستجد" خلال عطلة العام الجديد التي تنطلق في 20 آذار/مارس.



من جانبها قالت وزارة الصحة القطرية أنها سجلت 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وهو أعلى معدل إصابة يومي تسجله البلاد، ليصل إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 262 حالة.



وقالت وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها على موقع تويتر: "وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التى تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضي ممن يقيمون بمجمع سكنى واحد".



كما سجلت البحرين اليوم الأربعاء 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجل العراق حالة وفاة جديدة هي الثامنة في البلاد، وسجل لبنان حالة الوفاة الثانية لديه، وسجلت الكويت ثلاث حالات إصابة جديدة، بينما أعلنت السعودية تسجيل حالة إصابة لمصري عائد من نيويورك.



وأعلنت الكويت تعليق كافة رحلات الطيران التجاري من وإلى البلاد اعتباراً من الجمعة، وذلك في إطار إجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وقالت كونا إنّ مجلس الوزراء قرر تعليق "رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الجمعة حتى إشعار آخر"، مشيرة إن الرحلات القادمة من الخارج ستقتصر فقط على الكويتين واقاربهم من الدرجة الأولى.



وأعلنت الوكالة أيضاً أنّ السلطات قرّرت كذلك "منع التواجد في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق".



ونقلت كونا عن وزير الداخلية أنس الصالح قوله إنّ وقف الرحلات سيبدأ تطبيقه الجمعة "وسوف تصدر قواعد تنظيم لخطط إجلاء المواطنين" الكويتيين.





المصدر: وكالات - يمن شباب نت