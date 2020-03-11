عاجل.. تعيين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة خلفا لغسان سلامة

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أعلن أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من مهامه لأسباب صحية.

يعمل غسان سلامة مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا منذ يونيو عام 2017.

كما كان سلامة ضمن وفد الأمم المتحدة المبعوث إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي 2003، وكاد أن يلقى مصرعه في حادثة تفجير مبنى الأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد.

بالإضافة إلى ذلك، تولى غسان سلامة منصب وزير الثقافة في حكومة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري من عام 2000 إلى 2003.