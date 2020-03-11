كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تقرر حظر تصدير السلع والمنتجات الغذائية والأدوية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الكويت، اليوم الأربعاء، قراراً وزارياً بحظر تصدير كل أنواع السلع، والمنتجات الغذائية، والأدوية والمستلزمات، والمعدات الطبية، إلا بموافقة مسبقة من وزارة التجارة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، في بيان صحفي، اليوم، إن القرار نص على وقوع غير الملتزمين به تحت وطأة العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979.

Advertisements

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأربعاء، إن السلطات ستعلق جميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد، اعتبارا من الجمعة وحتى إشعار آخر، باستثناء رحلات الشحن، وذلك في إطار إجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).