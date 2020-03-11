كردستان العراق يمنع احتفالات عيد النوروز بسبب كورونا

وقالت الوزارة في بيان له، إنه "بعد إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا اليوم باعتبار مرض الكورونا فيروس وباءً عالمياً، عقدت وزارة الصحة اجتماعاً عالي المستوى مع عدد من مسؤولي وخبراء منظمة الصحة العالمية وكذلك المسؤولين من وزارة الصحة والبيئة العراقية برئاسة الوزير".

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، بياناً بعد تصني بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" وباءً عالمياً، مؤكدة أنها ناقشت الإجراءات التي تترتب على هذا الإعلان.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبريسوس أكد، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه "وباء عالمي".

وأضاف البيان أن الاجتماع "لتداول حول الإجراءات التي تترتب على هذا الإعلان وسوف يصدر لاحقاً بيان تفصيلي بهذا الشأن يوم غد".

منظمة الصحة العالمية، أن إيران وإيطاليا أصبحتا أكبر بؤرتين لفيروس كورونا.

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وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، إن استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا لن يغير من طريقة تعاملنا مع الفيروس.

ولفت رايان إلى أن دولا أخرى ستكون في نفس وضع إيطاليا وإيران مع فيروس كورونا قريبا جدا، حيث يعرف هذان البلدان تفشيا كبيرا للفيروس.

في المقابل، أكد رايان أنه "على الرغم من تصنيف كورونا وباء عالميا إلا أنه يمكن السيطرة عليه".

ومن جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدّته، كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية.