كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 11/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إيران وإيطاليا أكبر بؤرتين لفيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إيران وإيطاليا أصبحتا أكبر بؤرتين لفيروس كورونا. آخر الأخبار العاجلة في العالم || سقوط 10 صواريخ كاتيوشا على معسر التاجي قرب بغداد Advertisements

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء الأربعاء، سقوط 10 صواريخ كاتيوشا على معسر التاجي قرب#بغداد الذي يضم قوات أمريكية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || "الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر

أبدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا وعدم مكافحته بما يكفي.

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