كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خوفا من كورونا.. السعودية تغلق صالات السينما حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، غلق صالات السينما حتى إشعار آخر في ظل التطورات المتعلقة بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة للجهات ذات الصلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على حماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

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ويذكر أن أعلنت المملكة العربية السعودية شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا وذلك تزامنأ مع الاجراءات الاحترازية التي تباشرها جميع الجهات ذات الصلة بشأن الوقاية من الفيروس. يأتي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في معظم دول العالم وتجاوز عدد ضحاياه 3 آلاف حالة وفاة وإصابة ما يزيد عن 100 ألف شخص، فيما تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ قيمته 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية.

وقال المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن هذا الدعم هو استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا.