الإمارات تنفي أنباء نيتها إنهاء العام الدراسي

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ويذكر أن أطلعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الأربعاء، السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة، على الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وجاءت الإحاطة التي تمت إلكترونيا عبر الفيديو مباشرة من ديوان عام الوزارة في أبوظبي، بحضور خالد عبدالله بالهول وكيل الوزارة في الجلسة الأولى، والدكتورة فريدة الحوسني مديرة قسم الأمراض المعدية المتحدث الرسمي في هيئة الصحة بأبوظبي والدكتور سيف الظاهري مدير السلامة والوقاية المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث والطوارئ.
وخلال الإحاطة تم إطلاع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الإمارات، على إجراءات الدولة في التعامل مع الفيروس، انطلاقا من مبدأ الشفافية والمصداقية.، بحسب وكالة أنباء الإمارات
واستعرض المتحدثون في الإفادة خطة الاستجابة الداخلية ومنظومة التعاون بين الهيئات الاتحادية والمحلية المختصة في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصحة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إنَّ المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباءً.
وأضاف جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".
وأوضح: "عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم تخطى 118 ألفًا في 114 دولة، والوفيات بلغت 4291 حالة".
وقال: "تصنيف كورونا كوباء لا يعني الدعوة لوقف جهود مكافحته وإنما مضاعفتها".