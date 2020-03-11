“السوحليفة” تعود من جديد في رمضان المقبل

تعود سلسلة السوحليفة في جزئها الثاني، المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل، على القناة الأولى.
وانتهى طاقم تصوير السلسلة الكوميدية، التي تجمع الكوميدي يسار لمغاري، بابنة أخته الصغيرة، إسراء، التي كسبت شهرة واسعة خلال الموسم الأول من السلسلة.
وكانت فاتي جمالي حاضرة نهاية تصوير الجزء الثاني من السوحليفة، أمس الثلاثاء، ما يرجح أنها مشاركة في العمل كذلك.
وكانت سلسلة السوحليفة قد وجدت إقبالا كبيرا في رمضان، قبل الماضي، خصوصا على يوتوب، على الرغم من اعتبارها من بعض فئات المجتمع، أنها تؤثر سلبا في الأطفال، بسبب الشخصية، التي تؤدي دورها الطفلة إسراء.
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