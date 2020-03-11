بعد تسجيل سادس إصابة بـ”كورونا” في المغرب.. العثماني: “ندعو الجميع إلى ممارسة حياتهم الطبيعية دون قلق أو ارتباك”

رغم تسجيل المغرب لسادس حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لازال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يحث المواطنين على عدم الارتباك وممارسة المياة بشكل طبيعي.

ووجه العثماني، في تفاعل له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، دعوة لكافة المواطنين لعدم القلق، حيث قال “ندعو الجميع إلى ممارسة حياتهم الطبيعية دون قلق أو ارتباك، مع الأخذ بوسائل الوقاية”.

وأكد العثماني، على أن الجهات المختصة تأخذ بأقصى الاحتياطات لحماية الأمن الصحي للبلاد من وباء كورونا، مضيفا أن أي حالة يتم تشخيصها تجرى الفحوصات لجميع المخالطين لها في المدة الأخيرة.

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وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أنه تم تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطنة فرنسية من أصول سنيغالية بالغة من العمر 64 سنة تعاني من أمراض مزمنة، وصلت إلى مدينة فاس يوم الخميس 5 مارس قادمة من فرنسا، وظهرت عليها أعراض تنفسية يوم السبت 7 مارس.

وتقدمت المصابة على إثر ظهور الأعراض إلى إحدى المؤسسات الصحية حيث تم تشخيص حالتها المرضية من قبل طاقم طبي متخصص، راودته شكوك حول إصابتها بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، الذي أكد الإصابة، وتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

هذا وتقوم مصالح وزارة الصحة بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، وجرد لمخالطي المصابة وتقييم مدى احتمال إصابتهم .