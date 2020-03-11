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علم موقع “اليوم 24″، أن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أعفى محمد عبدو الداودي، المندوب الإقليمي للصحة بعمالة طنجة أصيلة، وذلك أول أمس الاثنين، كما تم تكليف المديرة الجهوية للصحة بالشمال بالقيام بمهام المندوب الإقليمي بالنيابة.
وكشفت مصادر الموقع، أن قرار الإعفاء جاء على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها قطاع الصحة بالإقليم المذكور، بالتزامن مع تكليف الأطر الصحية بالمهام المتعلقة بإجراءات فحص المشتبه في إصابتهم بكورونا، والحديث عن اختلالات شهدتها المستشفيات المحلية، والخصاص الكبير في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية.
وأضاف المصدر ذاته، أن أجناو ستشغل منصبين، يتعلقان بالمديرية الجهوية للصحة بالشمال، والمندوبة الإقليمية للصحة بعمالة، طنجة أصيلة بالنيابة، إلى حين تعيين مندوب إقليمي جديد.
تجدر الإشارة إلى أن أجناو سبق تعيينها في فبراير الماضي، على رأس مديرية جهة الشمال للصحة، خلفا لاكرام عفيفي، الذي توصل بقرار إعفائها بشكل رسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر تداعيات “كورونا”.. وزير الصحة يعفي المندوب الإقليمي بطنجة عقب احتجاجات الممرضين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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