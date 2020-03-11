كورونا بالخليج.. عدد الإصابات يتضاعف عشر مرات في قطر والكويت تقرر إغلاق أجواءها

سجلت دول الخليج اليوم الأربعاء تصاعدا كبيرا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما عززت السلطات من إجراءاتها الوقائية.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بعشر مرات في يوم واحد منتقلا من 24 إلى 262 حالة.

وقالت وزارة الصحة على تويتر:”وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التى تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضى ممن يقيمون بمجمع سكنى واحد”.

أما الكويت فقد أعلنت تعليق كافة رحلات الطيران التجاري من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة، وذلك في إطار اجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي سجلت إصابة 72 شخصا به إلى الآن في البلاد.

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وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تقرر تعليق “رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الجمعة حتى إشعار آخر”، وتم أيضا منع التواجد في “المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق”.

بدورها سجلت البحرين اليوم الأربعاء 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 189 مصابا، كما سجل العراق حالة وفاة جديدة هي الثامنة في البلاد.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، ارتفاع إصابات “كورونا” في المملكة إلى 21، عقب تسجيل حالة جديدة، لمصري عائد من نيويورك.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الثلاثاء عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد إلى 74 حالة.