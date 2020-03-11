مراسل "عرب 48" يتحدث من الحجر الصحي لمتابعي الموقع في "فيسبوك"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك مراسل "عرب 48" ضياء حاج يحيى، متابعي صفحة "عرب 48" في "فيسبوك"، تجربته في الحجر الصحي في منزله، والذي يخضع له لمدة 14 يومًا تحسبًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد عودته من رحلة إلى لندن.

وتحدث الزميل ضياء حاج يحيى عن ضرورة اتباع تعليمات الهيئات المختصة مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية، كما حذّر من الهلع ونشر الأخبار الكاذبة بما يتعلق بكورونا. وشدد على أن ليس كل من يتواجد بالحجر الصحي هو مصاب بالفيروس، وإنما هو إجراء وقائي يهدف بالأساس إلى حماية الأشخاص المقربين منه مثل أفراد أسرته وأطفاله.