شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلق الرحلات الجوية لـ 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز الأزمات المعني بمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19" في روسيا اليوم، إن روسيا ستعلق معظم الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا بسبب تفشي الفيروس.

وأفاد أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 28 إصابة، وأن كل حالات الإصابة الجديدة لأشخاص سافروا إلى إيطاليا في السابق.