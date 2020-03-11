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هجوم صاروخي على معسكر التاجي في بغداد

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شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم صاروخي على معسكر التاجي في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

تعرض معسكر التاجي بشمال بغداد، مساء اليوم، إلى هجوم بعشرة صواريخ كاتيوشا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي لها، أن الصواريخ العشرة سقطت داخل معسكر التاجي من دون خسائر.

وأوضحت أن القوة الأمنية عثرت على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ المنصوبة على عجلة بجنوب منطقة الراشدية شمال شرقي بغداد، مبينةً أن ثلاثة صواريخ كانت على متنها لم تطلق بعد.

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