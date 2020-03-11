شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تعلن «كورونا» وباءً عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، إن المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباءً.

وأعرب جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عن القلق من مستويات الانتشار للفيروس ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته, مضيفا أن تقييم المنظمة الحالي لـ كوفيد-19 (فيروس كورونا) بأنه يشكل وباءً.