شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلق جميع رحلات الطيران التجاري والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمركز التواصل الحكومي أن "الرحلات القادمة إلى مطار الكويت الدولي ستقتصر فقط على المسافرين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى"، مشيرا إلى " استثناء طائرات الشحن من القرار".
وقال إن "اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس المستجد (كوفيد 19)، تضع بالتنسيق مع الجهات المعنية لائحة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار".
وبين أن هذا القرار ضمن الإجراءات التي تتخذها الكويت لمواجهة تداعيات كورونا.
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