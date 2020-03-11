10 صواريخ تستهدف معسكرا للجيش العراقي شمالي بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365

سقطت 10 صواريخ داخل معسكر للجيش العراقي، شمالي العاصمة بغداد، مساء اليوم الأربعاء، 11 مارس.



أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن عشرة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي، شمالي بغداد، دون خسائر بشرية.

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وأضافت الخلية، أن الأجهزة الأمنية، عثرت على سيارة نوع "كيا" تحمل منصة صواريخ فيها 3 صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية، شمال شرقي بغداد.

وزودت خلية الإعلام الأمني العراقي، وسائل الإعلام المحلية، والدولية، ومنها "سبوتنيك"، بصور للسيارة التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية، التي حملت منصة الصواريخ التي لم تنطلق.

وشهدت العاصمة بغداد، في الخامس من الشهر الجاري، قصفا صاروخيا استهدف المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة مقرا لها.

وحينها كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك" 5 مارس الجاري، أن صاروخا نوع كاتيوشا انطلق من حي الأمانة شرقي العاصمة، باتجاه منطقة المنصور، سقط بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون، دون خسائر تذكر.

واستطاعت القوات العراقية إبطال 4 صواريخ أخرى كانت مجهزة للإطلاق.