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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 3 حالات من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
الخليج 365
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح،اليوم الاربعاء، شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا.
وذكر وزير الصحة الكويتي بحسب ما نشرته وكالة الانباء الكويتية(كونا)بأن الفحوصات المخبرية والاشعاعية أثبتت شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا..مشيراً الى انه سيتم نقل الحالات الثلاث للجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس وذلك تمهيدا لخروجهم خلال اليومين المقبلين.
وقال الوزير الصباح "بشفاء هذه الحالات الثلاث يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها في دولة الكويت 5 حالات".
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