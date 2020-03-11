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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الهندية توقف إصدار التأشيرات السياحية لمنع انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، أنها ستوقف إصدار كل التأشيرات السياحية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقالت في بيان:“سيتوقف إصدار جميع التأشيرات الحالية، باستثناء الدبلوماسية، والرسمية، والخاصة بهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتوظيف، وتلك المتعلقة بمشاريع، حتى 15 أبريل 2020″.
ويسري ذلك الأمر اعتبارًا من الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يوم 13 مارس.
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