لمواجهة فيروس كورونا؟.. ماذا يعني قرار وزير التربية والتعليم بتعليق الأنشطة المدرسية وتعديل الجدول الدراسي.. وحقيقة تأجيل الدراسة؟

حالة من الحيرة والقلق انتابت عدد كبير من أولياء الأمور بعد قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاص بتعليق الأنشطة المدرسية مع تعديل الجدول المدرسي، وذلك حرصًا من الوزارة، على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وتساءل كثير من أولياء الأمور عن لماذا لم يصدر قرار بتعليق الدراسة خاصة في ظل الأنباء التى تتحدث كل يوم عن انتشار فيروس كورونا في البلاد المجاورة والعالم وداخل مصر.



بدوره، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم مناقشة ودراسة إيقاف الدراسة في مجلس الوزراء بشكل مستفيض، موضحا أنه لا نبة لتعليق الدراسة نهائيًا، موضحًا أن العالم به 193 دولة بينهم 166 دولة الدراسة تسير فيها بشكل كامل ومنها مصر، وفقًا لما أعلنه مؤتمر اليونسكو بالأمس.

وأضاف “شوقي”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية “TEN”، اليوم الأربعاء، أن الدولة التي تأخذ القرار بمنع الدراسة يكون كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة الدولة، ويوجد في مصر أقل من 60 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينهم 28 تم شفاءهم، ولا يوجد بينهم طالب واحد في المدارس أو الجامعات، ولا يوجد على الأرض ما يستدعي توقف الدراسة. حسبما نشر موقع "المستقبل".

وأكد وزير التعليم، أن هناك استمرار للدراسة مع التشديد على الاجراءات الاحترازية، وسيكون هناك إجراءات أكثر كفاءة من التعقيم والحمامات والنظافة؛ لتقليل أي فرص للعدوى، وليس هناك أي داعي للتأثير على العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن أي تعطيل للدراسة يقابله زيادة في نهاية العام الدراسي، معقبًا: “صعب نحدد نظام التعليم من السوشيال ميديا، دي مش بتاعت متلقي الخدمة اللي جاي يتعلم، وأي إلغاء للمناهج مرفوض قولا واحدًا، وإذا اضطرنا لتعطيل الدراسة سيتم تعويض الزمن الذي تم اقتصاصه بالكامل في نهاية العام.



وشدد شوقي، على أنه سيتم إجراء الامتحانات في موعدها، مشيرًا إلى أنه تم تعليق بعض الأنشطة بالمدارس مثل التربية الرياضية والموسيقى لتقليل اكتظاظ الطلاب مع التعقيم والنظافة وتوزيع التعليمات الصحية على الطلاب والمديرين والوضع مستقر تمامًا بشهادة منظمة الصحة العالمية.

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وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر تعليق الأنشطة المدرسية مع تعديل الجدول المدرسي، وذلك حرصًا من الوزارة، على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه السيد الوزير، مديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام، من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة من خلال الاخصائيين الاجتماعيين.

كما طالب بضرورة متابعة جميع النشرات والتحذيرات التي تنشر على موقع وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال في بيان له أمس، إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عقدت اجتماعًا عالميًا عصر الأمس عن طريق تقنيات الاتصالات واشترك فيه حوالي ٧٠ وزير تعليم من الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا علي التعليم حول العالم.



