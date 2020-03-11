الصحة التونسية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن ​وزير الصحة​ التونسي عبد اللطيف المكّي، "تسجيل إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد"، مشيراً الى ان "المصاب الجديد هو مواطن تونسي قادم من مصر، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في تونس إلى 7 ​حالات​".

هذا وكان مدير عام الرعاية الصحية الأساسية ورئيس اللجنة القارة لمجابهة فيروس كورونا في تونس شكري حمودة، قد أعلن، في وقت سابق "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 6 حالات بينهم 3 من نفس العائلة"، موضحاً أن "المصاب الجديد هو أحد أقارب المواطن الثاني الذي تأكدت إصابته بهذا الفيروس وهو أصيل بومرداس من محافظة المهدية".

يذكر أن تونس سجلت في الثاني من آذار الحالي، "أول إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها، لشخص تونسي عائد من ​إيطاليا​".